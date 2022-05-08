ركَّب سرينة بسيارته وكتب عليها: «شرطة»

المصدر: البيان

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أقدم شاب مصري على تصرف إجرامي مثير للدهشة، إذ ركَّب جهاز تنبيه (سرينة) بسيارته وكتب عليها: «شرطة».

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من تحديد هوية المتهم، بعدما انتشر مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك» يُظهر ما قام به، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع» الإخباري.

وكشفت الشرطة أن المتهم، الذي رُصد بسيارته دون لوحات معدنية أثناء خروجها من محل لكماليات السيارات، يبلغ من العمر 19 سنة ومقيم في السويس.

ونجح أفراد الأمن من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.