يستعين بضابط شرطة وهمي لينتقم من زوج شقيقته

المصدر: البيان

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اعتدى رجل في مصر على زوج شقيقته انتقاماً منه مستعيناً بضابط شرطة وهمي.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر اعتداء ضابط شرطة على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة.

وأوضحت الوزارة، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري، أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص منتحل صفة ضابط الشرطة وضبط صاحب السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتبين أن صاحب السيارة استعان بالشخص المدعي أنه ضابط شرطة للانتقام من زوج شقيقته بسبب خلافات بينهما.

وأثبتت التحقيقات أن المجني عليه كان قد تزوج شقيقة المتهم عرفياً وحاول ابتزازها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بعد اعترافهم بحيثيات الواقعة.