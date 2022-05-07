ظاهرة فلكية يشهدها الحرم المكي غداً

المصدر: البيان

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يشهد الحرم المكي غداً ظاهرة فلكية يمكن معها تحديد اتجاه القبلة بسهولة للمناطق البعيدة عن مكة بدون استخدام أي أجهزة.

ويصل القمر للتربيع الأول مع وصول القمر إلى نقطة التعامد فوق مكة المكرمة، وذلك مع تساوي ميل القمر مع خط عرض مكة.

وقال الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري: «تعتبر هذه الظاهرة إحدى الظواهر الفلكية الطبيعية لتحديد اتجاه القبلة بسهولة للمناطق البعيدة عن مكة بدون استخدام أي أجهزة، حيث يكفي التوجه نحو القمر لحظة التعامد ليكون الشخص متجهاً نحو القبلة مباشرة».

وأضاف: "يحصل التعامد الساعة 6:26 مساءً بتوقيت السعودية (15:26 بالتوقيت العالمي)، وأي شخص يرى القمر في هذه اللحظة يستطيع تحديد وتصحيح القبلة، وهذا يشمل كل دول آسيا وأوروبا وأفريقيا».