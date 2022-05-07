هل تصل درجات الحرارة لـ 50 مئوية الأيام المقبلة في مصر؟

المصدر: البيان

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كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، حقيقة ما تردد عن تسجيل درجات الحرارة 50 درجة مئوية الأيام المقبلة في مصر، مؤكدة أن "درجات الحرارة على مدار الأسبوع تتراوح بين 30 و 33 درجة مئوية وقد تتجاوز 40 درجة مئوية فقط في جنوب الصعيد".

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع على فضائية "تن"، أن طقس اليوم ربيعي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب البلاد.

ونوهت “عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية” إلى أنه من الوارد في مثل هذا التوقيت من العام أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى أكثر من 40 درجة مئوية، موضحة أن فصل الصيف يبدأ في 21 يونيو المقبل، وتتأثر خلاله البلاد بمنخفض الهند.

تشهد حالة الطقس غدا، الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويكون الطقس غدا، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد، مائلا للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وشهد العالم خلال الفترة الماضي، عددا من الظواهر الجوية غير المألوفة، والتي غالبا ما يتم الربط بينها وبين التغيرات المناخية وما نتج عنها من تأثيرات خاصة على درجات الحرارة.

وارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير وتحديدا العام الماضي، وبحسب خبراء الأرصاد، كان صيف 2021، الأعلى من حيث تسجيل درجات الحرارة، "تجاوز ارتفاعها ببعض الدول 55 درجة مئوية"، وأرجع السبب في ذلك للتغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يتضاعف تأثير التغيرات المناخية والاحتباس الحراري خاصة على درجات الحرارة هذا الصيف وهو فعلا ما كان، حيث سجلت الهند درجات حرارة وصلت إلى 66 درجة حرارة مئوية.

وحول تمدد هذا التأثير والارتفاع بـ درجات الحرارة على مصر، قال الدكتور ماهر عزيز، استشاري المناخ والخبير البيئي وعضو المجلس العالمي للطاقة، إن درجات الحرارة العالية، مثل التي شهدتها الهند مؤخرا، هي جزء من الطقس السائد منذ قرون، ولكن الجديد في الأمر أن "التغيرات المناخية جعلت الأحداث الطبيعية، حادة جدا في تأثيراتها".

وأضاف عزيز، وفقا لصدى البلد، أنه "من قبل كانت تحدث مثل هذه الموجات الحرارية، ويتعامل معها الناس باعتيادية، ولكن أصبحت الآن أكثر حدة".

ولفت: الموجة الحرارية سوف تصل مصر؛ لأن الموجات القادمة من الشرق تصل لـ مصر، "لكنها ستصل مخففة بعض الشيء وسترفع درجات الحرارة عن المعدلات السنوية".

وتعرضت منطقة وسط وشرق أسيا للعديد من الظواهر والتغيرات المناخية، حيث تعرضت العراق، الأربعاء الماضي، لعاصفة ترابية، غطى خلالها الغبار 6 محافظات، بينها العاصمة بغداد، بجانب محافظات الأنبار وكركوك والنجف وكربلاء وصلاح الدين، متسببة في تعرض ما يزيد عن 2000 شخص للاختناق.

وبالقرب من العراق وتحديدا في الهند، شهدت أعلى درجات الحرارة من 122 عاما، ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا ترصد ارتفاع درجات الحرارة مع بداية الموسم الصيفي إلى مستوى عال، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية تفيد بأن درجات الحرارة في الهند جنونية في بداية الموسم، وسجلت جميع المناطق درجات حرارة تجاوزت 42 درجة، ودرجة حرارة سطح الأرض 62 درجة مئوية، ولم تشهد الهند هذه الدرجات منذ 122 عاما.

وأشارت الهيئة إلى أنه بسبب هذا الارتفاع زاد الطلب على الطاقة وانخفض مخزون الفحم، مما جعل البلاد تعاني أسوأ حالة نقص في الكهرباء منذ أكثر من 6 سنوات، بجانب اشتعال الحرائق في الغابات ووصل عددها إلى 309 حرائق وفقا للتقارير الحكومة الهندية في 27 أبريل.