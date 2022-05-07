زفاف بنكهة نازية..عريس يتقمص شخصية هتلر في حفل الزواج

المصدر: البيان

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في مفارقة غريبة من نوعها، ارتدى العريس المكسيكي فيرناندو، زيا عسكريا نازيا بالكامل، وقبعة مشابهة للقبعة العسكرية للزعيم النازي أدولف هتلر ، وقطع كعكة الزفاف التي زينها شعار النازية، مع زوجته جوزفينا.

واختار الزوجان المكسيكيان، إقامة حفل زفافهما "بنكهة" نازية، تكريما للزعيم النازي أدولف هتلر، في نفس يوم ذكرى زفافه من زوجته إيفا براون، في 29 أبريل، وفق سكاي نيوز عربية.

وانتشرت صور فيرناندو وجوزفينا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقت هجوما حادا وانتقادا من الناشطين على الإنترنت، بسبب احتفال الزوجين بالنازية، التي قادت العالم إلى الحرب العالمية الثانية وتسببت بمقتل الملايين.

وارتدى أصدقاءه المقربين أزياء عسكرية أيضا، وقاموا تحيته على الطريقة النازية بعد خروجه من الكنيسة التي أقيمت فيها مراسم الزواج.