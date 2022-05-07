مات محتضناً ابنه.. تفاصيل جديدة حول مصرع لاعب الأهلي المصري من الطابق العاشر

المصدر: البيان

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كشف مصدر أمنية مصرية تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع أب وابنه من الطابق العاشر بأحد العقارات السكنية بمساكن الواحة فى مدينة نصر، حيث أكد أن الأب يدعى الكابتن خالد كمال زكي عضو النادى الأهلي وسباح ولاعب كرة الماء السابق بالأهلي.

وأضاف المصدر، أنه عقب نشوب الحريق داخل الشقة أمسك الكابتن خالد كمال زكي بنجله الصغير يدعى "مراد" 4 سنوات الذي هرع للنافذة محاولا القفز هربا من النيران.

وتابع المصدر، أنه أثناء محاولته الأب الإمساك بالحبل الذي أنزل له الأهالي من أعلى العقار اختل توازنه فسقط من الطابق العاشر على الأرض وهو محتضنا نجله مما أسفر عن مصرعهما فى الحال.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث سقوط أب وطفلة من الطابق العاشر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة ب4 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده وفق موقع فيتو.

وبالفحص تبين العثور علي جثة الكابتن خالد كمال زكي عضو النادى الأهلي وسباح ولاعب كرة الماء السابق بالأهلي، ونجله "مراد" 4 سنوات، سقط مع نجله من الطابق العاشر هربا من النيران التى التهمت الشقة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بمساعدة الأهالي من إنقاذ زوجته "مها خيرى سراج درويش" وشقيقها فادي خيري 34 سنة، باستخدام الحبال من أعلى العقار.

وتمكن قوات الحماية من السيطرة على الحريق الذى نشب داخل الشقة بالطابق العاشر، وبالفحص تبين العثور على جثة ابنة زوجته أديان هشام رمزي، 9 سنوات، مختنقة نتيجة الدخان الكثيف، وتم نقل الجثث الثلاثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت المعاينة الأولية لحريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق العاشر فى أحد العقارات بمدينة نصر، أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي فى أحد وصلات التكييف.

وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم محتويات الشقة، وأجرى رجال الحماية عملية التبرد للشقة لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

وأشارت المعاينة، أن أباً وطفله سقطا من شرفة الشقة بالطابق العاشر بعدما اختل توازنه هربا من النيران مما أسفر مصرعهما، وتمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذ زوجته وشقيقها من وسط النيران دون تعرضهم لأى إصابة، وتم العثور على جثة ابنة زوجته 9 سنوات مختنقة نتيجة الدخان الكثيف.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.