معاناة أب.. ​ مهدد بفقدان رضيعه الثاني بالمرض نفسه

المصدر: البيان

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يعيش شاب مصري معاناة صعبة إذ يعاني رضيعه من حساسية الألبان ومعرض في أي لحظة للوفاة ليلحق بأخيه الذي توفي قبل عام لهذا السبب.

و«حساسية ألبان» تشخيص اجتاح السوشيال ميديا من الآباء والأمهات، بسبب معاناة أبنائهم الرضع من نوع حساسية غريب، يدفعهم إلى الرضاعة الصناعية، إلا أن اللبن الذي يحتاجونه غير متاح في الأسواق، ما يجعلهم يلجأون لنوع بديل يعرض حياتهم للخطر، وصل لدرجة وفاة طفل رضيع تبلغ من العمر شهور معدودة.

«حساسية الألبان، عبارة عن نوع من الأمراض يجعل جسد الطفل غير قابل لتناول الألبان التي تحتوي على حليب بقري»، وفقًا لما رواه محمد أحمد، والد الطفل المتوفى والذي يواجه خطر فقدان نجله الثاني بنفس الطريقة، موضحًا: «ابني أحمد اتولد جسمه مش قابل الرضاعة الطبيعي فاضطرينا نتجه للصناعي، فجربنا أكتر من نوع لقيناه بيتعب منه» وفق البوابة نيوز.

أعراض حساسية الألبان

«سخونة، قئ، إسهال»، أعراض عديدة شعر بها الطفل الرضيع أثناء تناول أنواع مختلفة من الألبان الصناعية، وسط حيرة الأطباء، بحسب «محمد»: «نيوكيت إنفانت ونيوكيت سينيو، ده أنواع الألبان الصناعية المخصصة لمرضى حساسية الألبان، لكنهم نقصوا من الأسواق في فترة، لغاية ما اختفوا خالص، ولا لاقيهم في بلدي شربين في المنصورة، ونزلت دورت في القاهرة برضه ملقتش».

ورحل الطفل الرضيع «أحمد» عن الحياة في نهاية عام 2021، بعمر شهور معدودة من ولادته، بعد اضطراره لتناول النوع البديل من اللبن لعدم وجود «نيوكيت»، بحسب والده: «السيناريو بيتكرر تاني مع ابني التاني يوسف».

وسرعان ما عاد «محمد» للمشكلة ذاتها بعد أقل من عام على وفاة نجله الأول، إذ يواجه خطر رحيل رضيعه الثاني بسبب معاناته من حساسية الألبان، موضحًا: «يوسف كمان بيعاني من ارتجاع مريئي صامت، وده مصاحب لنقص اللبن، ولو مقدرش ياخد النوع ده من الألبان ممكن يحصل ابني المتوفى أحمد».