أندر الأحجار الكريمة.. الألماسة «الصخرة» للبيع في مزاد علني

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم دار كريستيز في جينيف الأسبوع المقبل مزاداً علنياً لبيع أكبر ألماسة بيضاء اشتهرت باسم« الصخرة»، وهي أحد أندر الأحجار الكريمة التي تُطرح في مزاد على الإطلاق.

وقالت دار كريستيز إن الألماسة على شكل كمثرى وفي حجم كرة الغولف تقريبا، تزن 228.31 قيراط، ومن المتوقع أن تباع بنحو 30 مليون دولار.

وقال ماكس فوسيت مدير قسم المجوهرات بدار كريستيز في جنيف: "غالبا مع هذه الأحجار الكبيرة، يتم التضحية ببعض من الشكل من أجل الحفاظ على الوزن.

وأضاف ماكس في تصريحات إعلامية، نقلتها سكاي نيوز عربية، أن هذه الألماسة على "شكل كمثرى متناسق تماما، وهي أحد أندر الأحجار الكريمة التي تُطرح في مزاد على الإطلاق".

وتم استخراج الألماسة (الصخرة) تم استخراجها وصقلها في جنوب إفريقيا، وكان الرقم القياسي السابق في مزاد لألماسة بيضاء هو جوهرة تزن 163.41 قيراط بيعت في عام 2017

وتُطرح الألماسة الصخرة للبيع بالمزاد العلني ، ضمن عملية بيع تنفذها دار كريستيز وتضم حجرين كريمين يزن كل منهما أكثر من 200 قيراط.

وتبيع دار كريستيز أيضا جوهرة صفراء اللون تزن 205.07 قيراط على شكل وسادة تحمل اسم (ألماسة الصليب الأحمر) نظرا لأن جزءا غير محدد من عائدات المزاد سيذهب إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف.