السعودية.. القبض على سارق مركبة تعمد صدم أخرى واعتدى على مواطن

المصدر: البيان

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تمكنت دوريات الأمن بمنطقة حائل في السعودية، من القبض على مواطن بعد تلقي بلاغ عن قيامه بسرقة مركبة وقيادتها بتهور وتعمد صدم مركبة في طريق عام والاعتداء بالضرب على مواطن.

وأوضحت الشرطة عبر حساب الأمن العام بويتر، أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن الجاني بحالة غير طبيعية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

كما قبضت شرطة محافظة الخبر على مقيم من الجنسية اليمنية ارتكب حوادث نصب واحتيال، تمثلت في ادعاء تقديم المساعدة للعمالة عند أحد الصرافات الآلية، وتبديل بطاقاتهم البنكية والحصول على الرقم السري وتبديلها بأخرى والسحب منها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.