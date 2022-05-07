أنزيم معدّل لتدوير البلاستيك خلال أسبوع

المصدر: (دبي - البيان)

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ابتكر علماء من جامعة تكساس الأمريكية في أوستن، طريقة جديدة لإعادة تدوير المواد البلاستيكية خلال أسبوع بمساعدة إنزيم معدل، وفق مجلة «نيتشر».

وأشارت المجلة إلى أن الباحثين استخدموا الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي من أجل الحصول على إنزيم FAST-PETase، القادر على تفتيت جزيئات البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، التي تمثل 12 بالمئة من النفايات في العالم.

ويأمل الباحثون، أن تسمح هذه الطريقة بمكافحة الأزمة البيئية الناتجة عن وجود كمية هائلة من النفايات البلاستيكية في العالم.