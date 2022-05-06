مقتل 4 أشخاص بانفجار قوي في أحد فنادق كوبا (فيديو)

المصدر: رويترز، أ ف ب

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أكدت وسائل إعلام رسمية كوبية، اليوم، أن انفجاراً قوياً شوهد في فندق ساراتوغا وسط العاصمة هافانا.

ورأى شاهد دخاناً وألسنة نيران تتصاعد من المبنى.

ولا يزال سبب الانفجار مجهولاً، وقد ألحق أضراراً كبيرة بواجهة الفندق المصنَّف خمس نجوم الذي يضم 96 غرفة ومطعمين وحوض سباحة على سطحه.

وصرَّح الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بأن الانفجار ليس ناجماً عن قنبلة، مؤكداً أنه جارٍ التحقيق لمعرفة السبب.

وأضاف مكتب الرئيس الكوبي، عبر «تويتر»، أن التحقيق الأولي يشير إلى انفجار ناجم عن تسرب غاز.

كان كانيل قد وصل إلى المكان ظهراً، يرافقه رئيس الوزراء مانويل ماريرو، ورئيس الجمعية الوطنية استيبان لازو.

وذكر التلفزيون الرسمي لكوبا أن الانفجار أسفر عن مقتل 4 وإصابات عدة.

وتصاعدت سحابة من الدخان والغبار من جادة برادو الرئيسة في وسط هافانا حيث الفندق، وُدمرت الطبقات الأربع الأولى بالكامل، فيما تناثر الركام وقطع الزجاج على الأرض.

وتسبب الانفجار أيضاً في تدمير سيارات عدة كانت متوقفة قرب الفندق الذي عُرف في الأعوام الاخيرة باستضافته العديد من المشاهير، بينهم مادونا وبيونسيه.

وأغلق المسعفون الطرق المؤدية إلى مكان الانفجار، وباشروا البحث عن ضحايا محتملين تحت أنقاض الفندق.