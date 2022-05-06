أدخلت رأسها إلى عرينه.. أسد يقتل طفلة سودانية

المصدر: البيان

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عاشت أسرة سودانية نهاراً مأساوياً امس الخميس بعد أن قتل حيوان مفترس ابنتهم غدراً أثناء تنزهم في حديقة حيوان تابعة لشرطة حماية الحياة البرية بمدينة الدندر بولاية سنار التي تبعد 400 كلم جنوب العاصمة السودانية الخرطوم تقريباً.

ونقل موقع العربية نت عن قالت مصادر قولها إن الطفلة 10 أعوام رافقت أسرتها التي تسكن مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق لقضاء عطلة عيد الفطر بالدندر، وذهبوا إلى الحديقة لقضاء للتنزه قبل العودة إلى ديارهم مرة أخرى.

غير أن الاقدار كانت ترسم طريقاً مغايراً حيث غافل الأسد حراس الحديقة، وهاجم الطفلة بشراسة بعدما أدخلت رأسها إلى عرينه بدافع الفضول، مما سبب لها إصابات مميتة، وحاول والداها سحبها، لكن بلا جدوى. وحاول أحد أقرباء الطفلة مقاومة الأسد الهائج بشجاعة وتمكن من الإمساك بالطفلة من براثنه قبل سحبها نحوه.

وحاول ذوو الطفلة إسعافها بالإسراع إلى المستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إليه. فيما نجت أختها من براثن الأسد بجروح طفيفة.

ولفتت الحادثة المأساوية الانتباه إلى ضرورة تبني اجراءات أكثر صرامة لتأمين زوار حدائق الحيوان ضد هجمات الحيوانات المفترسة.