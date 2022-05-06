أول تحرك من السلطات المصرية بعد فيديو التحرش الجماعي بسائحات

المصدر: البيان

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أكد مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار المصرية، أمس الخميس، أن هناك إجراءات مشددة ستصدر عقب تحليل الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من المراهقين يحاولون التحرش بسائحات في منطقة الأهرامات بالجيزة خلال ثالث أيام عيد الفطر.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المصدر إشارته إلى أن الكثافة الكبيرة التي حدثت ثالث أيام عيد الفطر لم تمكّن الأثريين الموجودين بالمنطقة من ضبط هذه الواقعة التي لم تستغرق سوى ثوان معدودة.

وتابع المصدر: "صدرت تعليمات مشددة قبل أيام عيد الفطر بتواجد كافة الأثريين لمنع أي مخالفات قد تقع من بعض الزائرين وكذلك منع أي مضايقات للزائرين سواء من المصريين أو الأجانب"، مشددًا على أن هذه الواقعة لن تمر مرور الكرام.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الساعات الأخيرة، مقطع فيديو يرصد ملاحقة عدد من الأشخاص لسائحات أجنبيات بمنطقة الأهرامات وأبو الهول والتحرش بهن.

وأوضح مقطع الفيديو لحظة محاولة فرار الفتيات الأجنبيات أثناء تعرض عدد من الأشخاص لهن، وتصويرهن دون إرادتهن.

وظهرت سائحتان في مقطع الفيديو، في منطقة الهرم وهما في حالة خوف وتوتر شديد، بعد أن اقترب منهما عدد كبير من الصبية، للتحرش بهما، ولم يتركوهما واستمروا في السير خلفهما رغم محاولات السائحتين الهرب منهم.

وقال الشخص ملتقط الفيديو: "عايزين الفيديو ده يوصل لوزير السياحة، المكان ده على هضبة الهرم في عيد الفطر، دول بيتحرشوا بالأجانب".

وأفادت المصادر أن الفتيات الأجانب لم يحررن محضرا بالواقعة، لكن الأجهزة الأمنية تحركت من تلقاء نفسها لفحص ملابسات الحادث بعد مشاهدة مقطع الفيديو، واتخاذ الإجراءات اللازمة.