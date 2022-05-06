مستوحى من تحليق الطيور.. الصين تطوّر نظام تخطيط مسار يمنع الاصطدام بين الطائرات المسيّرة

المصدر: البيان

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طور علماء صينيون نظاما جديدا لتخطيط مسار الرحلة يمكن أن يساعد أسراب الطائرات بدون طيار المصغرة والمستقلة تماما على التحليق بذكاء عبر الغابات المزدحمة، دون اصطدامات، وفق وكالة "شينخوا" الصينية.

ومكّن نظام التخطيط 10 روبوتات جوية من المناورة الجماعية دون عوائق عبر غابة خيزران كثيفة والعثور على مسار الطيران الأكثر كفاءة، وفقًا للدراسة التي نُشرت أمس الخميس في مجلة علوم الروبوتات.

واستوحى الباحثون النظام من كيفية تنسيق أسراب الطيور بشكل مرن لمسارات طيرانها الجماعية، حيث صمم الباحثون من جامعة تشجيانغ طريقة تخطيط مسار تعالج البيانات من أجهزة الاستشعار الموجودة على متن الطائرة وتتضمن تجنب الاصطدام وكفاءة الطيران وتنسيق الأسراب لتحسين تحليق السرب في غضون بضعة أجزاء من الثانية.

وتم رصد السرب المكون من 10 طائرات بدون طيار وهو يتفادى طائرات بدون طيار أخرى في سيناريو حركة مرور لطائرات بدون طيار، وفقا للدراسة.

وقال المؤلف الأول للورقة البحثية تشو شين من جامعة تشجيانغ: "في نظامنا، يتم تجهيز كل روبوت بكاميرا ستيريو، ومستشعر اتجاه وجهاز كمبيوتر مضمن يستخدم بيانات الصورة والمواقف للتمركز".

وأضاف تشو: "ستخطط وحدة تخطيط المسار للمسار على الفور بحيث لا تصطدم بالعوائق ولا الروبوتات الأخرى في الثواني القليلة القادمة، ثم تتحكم وحدة التحكم في المراوح لتتبع هذا المسار الآمن".

وقال الباحثون إنه من المتوقع أن يساعد النظام الجديد المنقذين في عمليات البحث والإنقاذ في الغابات والباحثين عن الحيوانات والنباتات، وحتى الأشخاص العاديين الذين قد يتلقون طرودا يتم تسليمها بواسطة روبوتات جوية إلى شرفاتهم في السنوات القادمة.