18.6 % من أطفال كوريا الجنوبية غير سعداء

المصدر: سول - (د ب أ)

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أكد ما يقرب من خُمس الأطفال في كوريا الجنوبية أنهم غير سعداء، مشيرين إلى أن الضغط من أجل الأداء الجيد في المدرسة هو السبب الأكبر، حسبما أظهر استطلاع نشرت نتائجه أمس. وبحسب الاستطلاع الذي أجرته وزارة الصحة والمركز الوطني لحقوق الطفل، ونشرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية نتائجه، قال %81.4 ممن شملهم الاستطلاع، إنهم إما «سعداء إلى حد ما» أو «سعداء جداً»، بينما قال %18.6 إنهم «ليسوا سعداء جداً» أو «غير سعداء على الإطلاق». ومن بين الأطفال الذين قالوا إنهم غير سعداء، اختار 33.9% الضغط من أجل الأداء الجيد في المدرسة باعتباره السبب الأول، يليه الغموض بشأن المستقبل بنسبة %27.5.

وشملت الأسباب الأخرى الصعوبات الاقتصادية والأسرة المضطربة. وتم إجراء الاستطلاع السنوي الأخير عبر الإنترنت في الفترة من 16 يوليو إلى 29 أكتوبر من العام الماضي على 1270 طفلاً.