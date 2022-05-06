يطلب يد صديقته في أكثر محطات القطارات ازدحاماً

المصدر: دبي - نهى حوّا

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طلب أحد ركاب محطة قطار شديدة الازدحام في لندن، أخيراً، يد صديقته للزواج، بمساعدة لوحة استعلامات المحطة التي عرضت طلبه للزواج منها: «هل تتزوجينني؟» وقع الحدث في محطة يوستون التي تعد واحدة من أكثر محطات القطارات ازدحاماً في المملكة المتحدة، وعلى ازدحامها، إلا أن الزوجين قررا مشاركة فرحتهما في المكان، لأن المحطة لعبت دوراً مهماً في علاقتهما.

وفي فيديو نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كان بالإمكان مشاهدة نيرمال تشوهان، البالغ 27 عاماً، وهو يركع على ركبته في ردهة المحطة المزدحمة متقدماً بطلب الزواج من صديقته، فيديا باتيل، البالغة 26 عاماً من برمنغهام. كما تظهر اللقطات الرجل واقفاً بجانب صديقته التي التقى بها أول مرة عام 2014، وهو يشير إلى لوحة مغادرة القطارات التي تغيرت لتعرض رسالته «هل تتزوجينني؟». وبعد موافقة فيديا على الزواج، عرضت لوحة الاستعلامات رسالة تهنئة للزوجين.

وأفادت «ديلي ميل» أن أفراد العائلتين شاهدوا عرض الزواج من ميزانين المحطة قبل انضمامهم إلى الزوجين اللذين التقيا لأول مرة في عام 2014. وفي الأثناء كان بالإمكان مشاهدة المارة أثناء سيرهم في المحطة المزدحمة مع توقف البعض لتهنئة الزوجين السعيدين.