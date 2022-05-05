مسابقة لبكاء الرضع في اليابان.. فيديو

المصدر: البيان

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تنظم مدينة تسورووكا اليابانية في مقاطعة ياماغاتا مسابقة فريدة من نوعها، اسمها "مسابقة بكاء الرضع"، عشية يوم الطفل، وهي عطلة وطنية يحتفى بها في كل 5 مايو على مستوى البلاد.

والنشاط يعتبر ثقافياً في المدينة، وهو يقام سنوياً في مزارات دينية غالباً، حيث ترفع الصلوات طلباً لصحة جيدة للأطفال.

وفي هذا اليوم، يقول البعض إن هناك اعتقاداً شعبياً في اليابان مفاده أن بكاء الأطفال يبعد المحن، وفق "يورونيوز".

ويفوز بالمسابقة الطفل الذي يبدأ أولاً الكباء بشدة.

ويقول أحد الآباء الذين يشاركون في النشاط "لقد بدأ طفلي يبكي فوراً. آمل في أن يكبر ابني بصحة جيدة ويعيش حياة تملأها السعادة".

وشارك في أول أيام المسابقة، 60 رضيعاً.