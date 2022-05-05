إصابة 4 أشخاص بعد سقوط لعبة بإحدى مدن الملاهي في مصر

المصدر: البيان

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تسبَّب سقوط أحد الألعاب الترفيهية في إحدى مدن الملاهي بمصر في إصابة 4 أشخاص.

وذكر موقع «صدى البلد» الإخباري أن المصابين هم 3 فتيات وشاب من شبين القناطر، مشيراً إلى أن الإصابات جميعها خطرة.

وكان الصندوق الذي تستقله الفتيات في اللعبة قد هوى على رأس الشاب، وتم نقل الجميع إلى المستشفيات لإسعافهم نتيجة الارتطام بالجسم الصلب.

وطالب أهالي الضحايا بسرعة تدخل المسؤولين للحصول على حق أبنائهم المصابين من جراء الحادث، داعين إلى وضع رقابة على تلك الملاهي التي تدار بدون تراخيص أو رقابة.

وقال محمود عزت، والد إحدى الفتيات التي تبلغ من العمر 16 عاماً، إنها كانت تركب في صندوق الساقية، ولاحظت أن العربة كانت تهتز قبل أن يتم تدويرها وترتفع إلى أعلى.

وأضاف عزت أن ابنته طلبت من عامل الساقية أن يتوقف، إلا إنه لم يلتفت إليها، وكانت صرخات الأطفال تعلو كلما تمت زيادة سرعتها، وفجأة انفصل الصندوق من الساقية وسقط على الأرض، ليسقط على شاب يبلغ من العمر 38 عاماً.

وأوضح أن نجلته أصيبت بغيبوبة وجرح قطعي في الرأس وتم علاجها في حين يرقد في المستشفى بقية المصابين، مؤكداً أن إصابة الشاب الذي سقط فوقه الصندوق هي الأخطر، لأنه تعرَّض لكسر في العمود الفقري.