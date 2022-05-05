الحزن يكسر القلب.. وفاة شاب بعد يوم واحد من فراق خطيبته في مصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت قرية الفتح التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية المصرية حالة من الحزن بعد وفاة شاب حزنا، على خطيبته بعد يوم واحد من وفاتها، وشيع الأهالي جنازة الشاب بقرية الفتح بمركز الجمالية وسط بكاء الجميع حزنا عليهما.

كريم أحمد شحاتة شاب يبلغ من العمر 24 عاما ابن قرية الفتح التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية عرف عنه الطيبة والخلق القويم وكان يحظى بحب أهل قريته، أثرت وفاته في الجميع، فور وفاة خطيبته دينا محمد مصطفى بعد تأثرها بمرض السكرى أصيب بحالة ذهول وصدمة وسقط مغشيا عليه وتم نقله إلى المستشفى وتوفي بعدها بيوم واحد وقد تحولت قصتهما رمز للوفاء والحب بالقرية، وفقا لصدى البلد.

وعلّق الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب، على خبر وفاة الشاب، عبر حسابه علي فيسبوك "بقولكم الزعل بيكسر القلب، الزعل يؤدي إلى الوفاة، كريم مات من الزعل على خطيبته فقيدة الشباب دنيا اللي ماتت امبارح.

وأضاف "اليوم توفي خطيبها فقيد الشباب كريم أحمد شحاته - حزنا عليها، بعد وفاة خطيبته ب24ساعة وذلك بالجمالية - دقهلية.



وتابع قائلا: "دينا ماتت من مضاعفات مرض السكر انكسر قلب (كريم) نتيجة الحزن الشديد رحم الله فقيدي الشباب علشان كدا دائما اقول لكم ما تزعلوش".