مصر.. أخفى أمواله عن زوجته في مكان لا يخطر على بال فأحرقتها

المصدر: البيان

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انتشرت صور صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت حزم نقود محروقة في مصر، إلا أن الصدمة كانت بعدما تبين سبب الحريق.

وأوضحت المعلومات أن تلك النقود هي رأس مال لشاب مكافح حاول إخفاءها عن زوجته في مكان آمن لا يخطر على بالها فكانت النتيجة مأساوية، حيث قامت الزوجة بإشعال فرن الغاز لتحضر الطعام دون أن تدري أنه المكان الذي اختاره شريكها لتخبئة "تحويشة العمر".

كما لم تفلح جهود الشاب الثلاثيني في محافظة البحيرة بإنقاذ 420 ألف جنيه، موضحا في تصريح إعلامي، أنها أموال لها علاقة بعمله وله فيها شركاء.

وأشار أيضا إلى أن المركزي لم يقبل تبديل الأموال، حيث اشترط البنك ظهور الرقم المتسلسل وهو ما لم يتوافر إلا في 40 ألف جنيه فقط.

كما أكد أن شركاءه أيضاً تضرروا من الواقعة وخسروا أموالهم فيها.