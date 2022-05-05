يترك ابنته الرضيعة داخل سيارة في حرارة الشمس حتى الموت

المصدر: البيان

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ترك رجل أمريكي ابنته الرضيعة في سيارة، الأمر الذي أدى إلى وفاتها بسبب شدة حرارة الشمس.

وأوضح مسؤولو مكتب التحقيقات في ولاية جورجيا الأمريكية أن والد الطفلة التي تبلغ من العمر ثمانية أشهر وُجهت إليه تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن شبكة «سي إن إن» الإخبارية.

وقالت الشرطة الأمريكية إن ديفيد جابيز ماكوري واتلي، البالغ من العمر 20 عاماً، اعتُقل صباح أمس على خلفية الواقعة.

وذكرت الشرطة أن واتلي وصل إلى قسم الشرطة بعد الساعة الثانية ظهراً لاستعادة سلاحه الناري من حارس الممتلكات عندما علم الضباط أن لديه تهمة مراقبة معلقة.

ولفتت إلى أنه تم اعتقاله ونقله إلى سجن مقاطعة جوينيت، حيث مكث هناك حتى المساء.

وقال المحققون إن واتلي لم يخبرهم في أي وقت أن طفلته كانت داخل السيارة.

وأوضح المحققون أن التفاعل الكامل مع واتلي تم تسجيله عبر كاميرات.

وكان المشتبه فيه قد اتصل بعد اعتقاله بجدة ابنته التي توجهت بعد ذلك إلى السيارة ووجدت الطفلة داخلها.

ونقلت الجدة الطفلة إلى غرفة الطوارئ في مستشفى بالمنطقة حيث أُعلنت وفاتها.