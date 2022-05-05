تعليق كوميدي من الداعية مبروك عطية على طلاق أبوهشيمة وياسمين صبري

المصدر: البيان

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علق الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على طلاق رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة والفنانة ياسمين صبري، قائلا: "الدنيا مقلوبة".

وأضاف عطية، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس: "تزوجا والزواج شريعة ربنا وأذيع أنهما تطلقا والطلاق شريعة ربنا.. إيه اللي يقلب الدنيا".

وأوضح عطية: جابلها خاتم في الأول بـ 3 ملايين.. كنتوا معاه في الفاتورة؟ ما جايز بربع مليون، هو النائب المحترم لو استشارني كنت هقوله 30 ألف حلو يا أبوحميد والباقي أكل بيه الغلابة طيب لو رد عليا وقالي أنا مطلع زكاتي كنت قولتله تصدق قالي متصدق أقوله إيه مش كفاية زكاة وصدقة أقوله كمان اتبرع بكل مالك؟".

وتابع: "جابلها عربية بـ 10 ملايين، لو استشارني كنت هقوله كفاية عربية بنص مليون وكلها بتأدي الغرض والباقي ابني بيه مدرسة في بلدكم قالي باني 4".

وقال: "لو رد عليا أقوله لا إحنا كنا معاه وهو بيجيب العربية بـ 10 ملايين ولا معاه وهو بيجيب الخاتم جابه لمراته أدى لمراته حقها نشيل من راسنا سواد نظرتنا لكل ذي مال من زمان".

واستطرد مبروك عطية: "غيرانة.. كان نفسك تبقي هي وتاكلي الصينية.. ياريت أكون هي وآخد أنا العربية مش آخد أبوهشيمة التاجر الناجح لا خالص هو السواد ناحية اللي معاه قرشين.. اللي معاه قرشين إحنا عايزينه يشحت.. اهدوا".

وتابع عطية: "شايل طاجن ستك ليه عندك سواد ليه دع الملك للمالك ولا هو هيبطل جواز ولا هي هتبطل جواز وتبقى الدنيا جميلة".