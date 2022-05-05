شاهد.. سعودي يصطاد سمكة قرش بصنارة بكورنيش الدمام

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لاصطياد قرش من كورنيش الدمام ، حيث انهالت التعليقات المعبرة عن اندهاش المغردين من قدرة الشاب على اصطياد سمكة قرش بهذا الحجم باستخدام صنارة.

ووثق مقطع فيديو قيام شاب باصطياد سمكة قرش باستخدام "صنارة" أمام شاطئ كورنيش الدمام.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يقوم بسحب سمكة قرش بيضاء متوسطة الحجم على الشاطئ بعدما اصطادها بصنارة.

وقال الشاب خلال الفيديو: "ما شاء الله.. تبارك الله.. هذا القرش على كورنيش الدمام"، مشيرا إلى ضخامة حجم السمكة حيث قام برفعها للأعلى قائلا: "شوف الحجم كيف".

وتعتبر القروش من أسماك البحار معظمها مفترسة وبعضها غیر مفترسة، وتتعدد أشكالها وأنواعها وتعيش في غالبية بحار ومحيطات العالم، وتختلف القروش عن بعضها بعضا في شكل الجسم، والحجم، والعادات، والسلوك والغذاء، وفقا للعربية نت.

وبواسطة الأحافیر، تم اکتشاف 2000 نوع من أسماك القرش، نصف هذه الأنواع انقرضت، بعضها یختلف کثیراً عن الشكل التقلیدي الذي نعرفه‌ عن القرش، فمثلاً بعضها مسطحة تقریباً تعیش في قاع البحر، بینما بعضها الآخر يشبه المخلوقات الفضائیة الغریبة وهي تعيش على أعماق سحیقة.