فرحة العيد تحولت إلى فاجعة.. وفاة طفلة غرقاً في مسبح بالسعودية

المصدر: البيان

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في ليلة فرحة وابتهاج واحتفال بعيد الفطر بإحدى الاستراحات بمحافظة المجاردة في منطقة عسير؛ وفي لحظة تحولت الفرحة إلى فجيعة بعد غرق الطفلة "ورد" ذات الخمس سنوات في مسبح الاستراحة مساء الاثنين أول أيام عيد الفطر.

ونقلت صحيفة سبق عن المعلم بلقاسم محمد دخنان، والد الطفلة قوله "الحمد لله على قضائه، في ليلة العيد وأثناء احتفال العائلة بعيد الفطر في إحدى الاستراحات فُجعنا بغرق ابنتي "ورد" في المسبح ولا اعتراض على قضاء الله".

وأدى جموع المصلين الصلاة على الطفلة وتم دفنها.

وذكرت الصحيفة أن الطفلة "ورد" هي ابنة شقيق المصور المعروف أسامة دخنان.