ضبط عمالة محطات الوقود المتلاعبة بأسعار قراءة العدادات في السعودية

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة التجارة السعودية عن ضبط عمالة محطات الوقود المتلاعبة بأسعار قراءة العدادات.

وأصدرت وزارة التجارة بيان نشرته عبر حسابها بتويتر قالت فيه، "إشارة إلى البلاغات الواردة لوزارة التجارة، وما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطع مصورة لمحطات وقود ووجود عمالة تتلاعب بقراءة العدادات الخاصة بمضخات تعبئة الوقود، أوضحت وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أنه تم الوقوف على عدد من محطات الوقود بناء على البلاغات الواردة لوزارة التجارة من عدد من المستهلكين، وتم التحقق من سلامة المضخات، وتبين قيام عدد من العمالة باسترجاع قراءات سابقة لعدادات مضخات الوقود وتغييرها إلى السعر الأعلى".

وتهدف خاصية إعادة قراءة عدادات مضخات الوقود لحفظ آخر 10 قراءات سابقة لأغراض محاسبية، حيث يتم العودة إليها في حال وجود أي شكاوى أو بلاغات، وسيتم دراسة إمكانية تقنين هذه الخاصية من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة في برنامج «تقييس»، بالتنسيق مع الشركات المصنعة بما يخدم مصلحة المستهلك.

وأكدت وزارة التجارة ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أنه يجري استكمال الإجراءات وضبط هذه المخالفات في عدد من محطات الوقود في المنطقة الشرقية ومحافظة جدة، وإحالة العمالة المخالفة للجهات الأمنية لإبعادهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها مرة أخرى للعمل.

وتؤكد وزارة التجارة ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حرصهم الدائم على حماية وحفظ حقوق المستهلكين ومباشرة شكاواهم وبلاغاتهم عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو على الرقم 1900، أو الموقع الإلكتروني للوزارة.