تعمل في دهن المنازل بالعقد الثامن من عمرها.. فيديو

المصدر: البيان

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تعمل الجدة تيريزا كانيو كدهّانة، ولا تزال تطلي جدران الشقق والمنازل، رغم بلوغها 76 عاماً.

وتيريزا الصربية تعيش في قرية سفيتوزار ميلتيتش، وهي تركت أثراً في كل بيت منها. ورغم أنها دخلت النصف الثاني من عقدها الثامن، إلا أنها لا تزال تعمل بشغف وتفانٍ وتسعى إلى إنجاز عملها على أفضل وجه، بحسب "يورونيوز".

وتعمل الجدة كل يوم ما عدا الأحد. وكانت تعلمت المهنة من أحد أقربائها، وذات يوم دهنت جدران بيتها ولكنها لم تكن سعيدة بالنتيجة، فظلت تعيد دهنها حتى وصلت إلى نتيجة مقنعة، كما تقول.

ولدى تيريزا جدول أعمال ممتلئ لأسابيع قادمة، ولا يتوقف هاتفها عن الرنين، حيث يطلب الناس خدماتها.

وتقول الجدة إن لا أحد من الشباب يريد ممارسة هذه المهنة لأنهم يقولون إن أجرها قليل. ولكن تيريزا تمارس هذه المهنة إضافة إلى راتبها التقاعدي الذي تقضبه عن زوجها المتوفى، لكي تعيش بشكل "لائق".