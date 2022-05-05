بوابة لمجمع سكني في سيئول تحصد "جائزة أي إف الرئيسية للتصميم"

المصدر: يونهاب

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قالت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات أول أمس الثلاثاء إن البوابة الرئيسية "THE H Gate 32-8" في المجمع السكني The H La Class في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول حصلت على الجائزة الرئيسية للتصميم للمنتدى الدولي (أي إف) للعام 2022.

وتم تصميم البوابة بشكل غير نمطي، من قبل الفنان الكوري الجنوبي المشهور عالميا بارك سون-غي، وبلغ ارتفاعها 8 أمتار وعرضها 70 مترا.

وتمنح شركة "المنتدى الدولي للتصميم"، التي تتخذ من هانوفور بألمانيا مقرا لها، الجوائز سنويا منذ العام 1953 لتقدير التميز في التصميم في مجموعة واسعة من المجالات.

وأكدت هيونداي أنها فازت بجائزة أي إف للتصميم للسنة الثانية على التوالي.

وأضافت أنه تم تثبيث آلاف مصابيح LED داخل البوابة مما يشكل منظرا ليليا رائعا.