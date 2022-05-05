وفاة أب لأربعة أطفال بـ "سكوتر" إلكتروني

المصدر: البيان

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فقدت عائلة من بيرث الأسترالية أبا لأربعة أطفال في حادث تحطم سكوتر إلكتروني في ثورنلي، وفقاً لموقع "أستراليا بالعربي".

وكان "كيم رو" مسافراً إلى المنزل على دراجته الكهربائية بعد عمله الليلي، وهي رحلة يقوم بها كل ليلة تقريباً، عندما اصطدم براكب دراجة على منعطف خطير على زاوية طريق نيكلسون وييل.

وصل المسعفون إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 2:30 صباح اليوم ونقلوا الرجل البالغ من العمر 46 عاماً إلى مستشفى فيونا ستانلي.

وكان رو يرتدي خوذة لكن تأثير الحادث كان كبيراً لدرجة أنه توفي متأثراً بجروحه الخطرة في المستشفى.

كما أصيب راكب الدراجة البالغ من العمر 52 عاماً بجروح طفيفة وعولج في مكان الحادث.

جدير بالذكر أن الوفاة جاءت بعد أشهر فقط من قيام أستراليا بإدخال قواعد جديدة للدراجات الإلكترونية.

وأصبح بموجب التشريع، يمكن للركاب الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً فقط السفر ليلاً، كما يجب أن يرتدوا خوذة وأن تبقى سرعتهم أقل من 10 كم / ساعة على ممرات المشاة.

ولكن هناك الآن مطالب لتشديد اللوائح والقواعد.