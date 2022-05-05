عرض مذهل لمهارات التزلج بالألوان في سويسرا.. فيديو

المصدر: البيان

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شهدت كرانز مونتانا في سويسرا عرض مهارات وألوان مذهل في أبريل الفائت، شاركت فيه نخبة من أفضل المتزلجين، وفقاً لـ "يورونيوز".

واحتفالاً بأحد أهم أحداث الموسم؛ المعروفة باسم "The Nines"، قام الرياضيون بربط مشاعل ذات ألوان زاهية بألواح تزلجهم وسلكوا مساراً مبتكراً يتجاوز نمط المنحدرات التقليدية.

وتشتهر كرانز- مونتانا؛ البلدة السويسرية الواقعة في مقاطعة سيير في كانتون فاليز، بمنتجعات التزلج.