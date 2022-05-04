ماذا قالت زوجة المدرس المتهم بالتحرش بطالبة أثناء الدرس؟

المصدر: البيان

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قالت نوال زوجة المدرس المتهم بالتحرش بطالبة بمنطقة حدائق الأهرام، في إحدى الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إن زوجها خرج يوم الخميس الماضي بعد الإفطار من أجل مباشرة عمله في ذلك اليوم ، وكان سيعطي حصتين من الدروس الخصوصية التي يدرسها للطلبة، مشيرة إلى أنها شعرت بتأخره عن العودة للمنزل ما دفعها للاتصال به لتجد إحدى السيدات هي التي ترد عليها.

وأشارت نوال زوجة المدرس المتهم بالتحرش بطالبة بمنطقة حدائق الأهرام، إلى أن تلك السيدة تحدثت معها بسؤالها عن قرابتها له لترد عليه بأنه زوجها، لافتة إلى أنها سألتها عن سبب الرد عليه لتجيبها قائلة: جوزك اتحرش ببنتي واحنا عملنا معاه الصح وضربناه وطلبنا الشرطة.

وذكرت زوجة المتهم، أن زوجها تعرض للضرب وأنا لن تترك حقه فهو إنسان محترم وفق صحف ومواقع مصرية.

البداية عندما وثقت أم لحظة تحرش معلم بابنتها سلمى التي تبلغ من العمر 15 عاما في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما استنجدت الطفلة وصرخت لتشاهد الأم المدرس وهو يحاول أن يعتدي على ابنتها، أثناء درس خصوصي داخل شقتها بمنطقة حدائق الأهرام.

وعن الطريقة التي تحرش بها المعلم بالطفلة، قالت الأم إنه أقبل على وضع يده على يد ابنتها، ولكنها حاولت أن تبعد يده عنها لتجده يضع يده على أعلى قدمها، لذلك فألقت عليه زجاجة المياه، وبعد ضبطه استعانت بحارس العقار الذي أمسك بالمدرس المتهم حتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

وسرعان ما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تضرر السيدة من مدرس نجلتها، مؤكدة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، فيما أمرت مساء السبت، جهات التحقيق في الجيزة، بإخلاء سبيل المدرس المتهم بواقعة التحرش بعد تصالح الطرفين.

وبعد التحريات وإثبات عدم وجود حالة تحرش، أوضحت الأجهزة الأمنية إن سيدة حدائق الأهرام خرجت في فيديو على منصة "فيسبوك"، وادّعت تعرض طفلتها للتحرش من قبل المدرس، وأنه لامس جسد الفتاة مرات متكررة وأنها اكتشفت الواقعة عندما سمعت صرخات الفتاة.

وأحال العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم السيدة إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معها بتهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة البلبلة والرأي العام.