ضبط 4 كيلوغرامات ونصف من المخدرات بأمعاء مسافرين في المغرب

المصدر: البيان

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ضبطت السلطات المغربية نحو 4 كيلوغرامات ونصف من المخدرات في أمعاء مسافرين في المغرب.

وتمكن أفراد الأمن في مدينة فاس من توقيف 5 أشخاص بمطار فاس-سايس متلبسين بتهريب كبسولات محشوة بمخدر «الشيرا» داخل أمعائهم، بلغ وزنها الإجمالي 4 كيلوغرامات و400 غرام، حسبما أفاد موقع «هسبريس» الإخباري.

وتم القبض على المشتبه فيهم أثناء استعدادهم للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة إلى إحدى المدن الإسبانية، وجرى التحفظ عليهم ووضعهم تحت المراقبة الطبية في المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، بغرض استخراج الكبسولات من أمعائهم، وهو ما أسفر في النهاية عن حجز الكمية المذكورة من مخدر «الشيرا» في صورة 294 كبسولة.

وتسعى الجهات الأمن في المغرب إلى كشف عن جميع ظروف القضية وملابساتها التي تأتي في سياق الجهود المتواصلة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.