مصر .. بلاغ عاجل ضد مستشفى السلام الدولي بعد واقعة طفل العناية المركزة

المصدر: البيان

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تقدم المحامي المصري هاني سامح، ببلاغ عاجل لوزارة الصحة ورئاسة الوزراء ضد مستشفى السلام الدولي بالمعادي، على إثر واقعة طفل العناية المركزة ووالدته الدكتورة سمر العمريطي.

وجاء في البلاغ أن المرضى وعائلاتهم يعانون من تغول المستشفيات الاستثمارية، وضربها عرض الحائط بالقانون وفرض أسعار خرافية على الخدمات العلاجية المقدمة من طرفهم.

واستند البلاغ إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وفيها انتهت الجمعية العمومية إلى خضوع أجور الإقامة والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار لاختصاص لجنة تحديد الأسعار المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وفقا للوطن.

وأشار البلاغ، إلى أن المادة 12 من القانون السالف، تنص على تحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، وأنها تحدد من قبل وزارة الصحة والمحافظة المختصة وفق معطيات محددة وبهامش ربح محدد.

واستند البلاغ إلى الثابت في قرار وزير الصحة، بتحديد أسعار الخدمات الطبية، وأنه في حال المخالفة ينطبق قانون شؤون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950 «المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980»، وفي مادته التاسعة، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.

وطالب البلاغ بتنفيذ القانون بتحديد أسعار الخدمات الطبية في مستشفى السلام الدولي بالمعادي وغيره من المستشفيات الاستثمارية، مع إحالة المستشفى إلى النيابة العامة؛ لارتكابها الجريمة الواردة بقانون تحديد شؤون الأرباح والأسعار.

وكان مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع منذ مساء أمس، خرجت فيه الدكتورة سمر العمريطي في بث مباشر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تتحدث فيه عما حدث لنجلها في مستشفى السلام الدولي الموجودة في المعادي، إذ اشترط المستشفى دفع 30 ألف جنيه لاستقبال حالة نجلها، لأنه «وقع منها»، بحسب قولها وهو ما جعلها تذهب به إلى المستشفى، وأرادت إجراء رسم مخ له، إلا أن المستشفى تحجج أن الجهاز «مقفول عليه»، من قبل الطبيب المسافر إلى العين السخنة، وهو غير متواجد بالمستشفى، وأوضحت «سمر» أنه لا يوجد طبيب واحد أو استشاري في المستشفى بالعيد، وروت واقعة أخرى عن طلب المستشفى أموالًا كثيرة من أحد المرضى خلال العيد.