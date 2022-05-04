تفاصيل اختفاء سجين خطير للغاية مع إحدى الحارسات

المصدر: وكالات

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واقعة غريبة بطلها رجل متهم بالقتل مصنف بأنه خطير وعنيف، ولكن طريقة اختفائه هي ما حيرت الشرطة بشدة، إذ اختفى ومعه واحدة من موظفات السجن ما أثار الشكوك حول احتمالية ارتباطهما، أو فرارهما سويا من السجن بسبب قصة حب جمعتهما.

مثل الأفلام والسيناريوهات الغريبة، اختفى المتهم والمدعو كيسي وايت، في نفس يوم اختفاء فيكي وايت، وعلى الرغم من أن الثنائي مشتركان في نفس اسم العائلة إلا أنهما لا يقربان لبعضهما البعض، وقد جرت مشاهدتهما آخر مرة في مكتب شريف مقاطعة لودرديل في ألاباما بـ أمريكا.

واصطحبت الحارسة المتهم وقالت إن لديه جلسة تقييم نفسي في المحكمة، ولكن كشفت الشرطة لاحقا أن ذلك لم يكن صحيحا ولا توجد جلسة تقييم نفسي له، ولكن الشرطة غير واثقة مما إذا كانت الحارسة مشتركة معه في محاولة تهريبه أم أنه أخذها كرهينة وأجبرها على ذلك، ولذا البحث عن الثنائي مستمر منذ عدة أيام حتى الآن، ولكن لا توجد أخبار أكيدة حول هذا الأمر.

وأوضحت الشرطة أن المتهم كيسي وايت يعتبر خطيرا للغاية ومسلح، إذا يمكن أن يكون قد استولى على سلاح الحارسة التي خرجت معه، وبعد خروج الثنائي بحولي ساعة ونصف فقط وجدوا سيارتها في مرآب مركز للتسوق.

وخصصت الشرطة مبلغ مالي حوالي 10 آلاف دولار لمن يبلغ عن مكان «كيسي»، ويعثر على الضابطة «فيكي».

وشهادة الشرطة عن «فيكي» إنها موظفة مثالية منذ حوالي 25 عاما كما أنها مساعدة مدير الإصلاحية، وتتضمن وظيفتها في السجن إيصال النزلاء إلى المحكمة، مثلما فعلت مع «كيسي»، ولكن قرارها أن تذهب بمفردها خاطئا لأنه من المفترض أن يصطحب فردا شرطة المتهمين الخطرين مثل كيسي، ولا زالت التحقيقات في هذا الشأن مستمرة.