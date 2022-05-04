حادث مأساوي.. حاولن إنقاذ ابنة عمهن فمات الأربع فتيات غرقاً

المصدر: البيان

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في مأساة مفجعة شهد نجع الدير دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، في مصر حادثاً مأساوياً راح ضحيته 4 فتيات صغيرات أبناء عمومة، عقب قيامهن بالغسيل داخل ترعة الفؤادية التي تمر أمام منزلهن، ولقوا مصرعهن غرقا فى الحال، وتم انتشال 3 جثث وجار البحث عن الرابعة، مما عم الحزن على الأهالي جميعاً.

وتم استخراج 3 جثث، وما زالت الجهود مستمرة لاستخراج الجثة الرابعة، بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وتجمع عدد من الأهالي بالمنطقة للمشاركة في عملية الإنقاذ.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغاً من مساعده لفرقة الشرق يفيد بغرق 4 فتيات صغيرات داخل ترعة الفاروقية بناحية نجع الدير دائرة مركز أخميم وذلك أثناء قيامهن بالغسيل في الترعة تم انتشال 3 من الضحايا ومازال البحث عن الضحية الرابعة مستمر بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وفق صحيفة اليوم السابع.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير غدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، غرق "نانسى . ع . ب . ز" 13 سنة، ونجلة عمها "أستير . ع . ب" 13 سنة، ونجلة عمها "مارينا . ا . ب" 13 سنة، ومازالت أعمال البحث عن الجثة الرابعة مستمر بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى حتى هذه اللحظة.

وعلى جانب آخر أشارت التحريات الأولية إلى أن الفتيات الثلاثة لقين مصرعهن غرقا أثناء قيامهن بالغسيل بالترعة فسقطت الأولى فحاولت الثانية والثالثة والرابعة إنقاذها إلا أنهن غرقا سويا، وجار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.