السعودية.. يقتل زوجته أمام طفليها أول أيام عيد الفطر في منزل أهلها

المصدر: البيان

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أقدم مواطن سعودي على قتل زوجته أمام طفليها بطلق ناري عصر أول أيام عيد الفطر المبارك، بمحافظة رجال ألمع؛ إثر خلاف بينهما، وفتحت السلطات الأمنية في منطقة عسير تحقيقاً في الواقعة.

وفي التفاصيل، وفقا لصحيفة سبق، أقدَمَ مواطن بمحافظة رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير عصر أول أمس (عيد الفطر المبارك) على قتل زوجته أمام نظر طفليْها، بمسدس استخدمه في جريمته إثر خلافات أسرية بينهما دفعته لذلك.

ووفقا للصحيفة، فإن الجريمة وقعت بمنزل أهل الضحية؛ حيث كانت الزوجة تقيم، ليقوم الجاني بعد ذلك بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية التي شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات؛ فيما لا تزال عمليات التحري والبحث جارية لمعرفة كامل تفاصيل وحيثيات القضية التي هزت المنطقة بأكملها.

وأحيلت القضية للنيابة العامة التي باشرت بدورها التحقيق.