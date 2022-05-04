استدرجوه من الفيسبوك.. سرقة جواهرجي بالإكراه

المصدر: البيان

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لاتنعدم الحيل، فقد قامت سيدة باستدراج جواهرجي من مدينة المحلة بوسط الدلتا بمصر قام بعرض بضاعته على الفيسبوك وسرقة مشغولات ذهبية منه بالإكراه.

وألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 4 أشخاص متهمين باستدراج جواهرجي من المحلة الكبري بمحافظة الغربية إلى مركز شرطة كرداسة والاعتداء عليه بالضرب وسرقة مشغولات ذهبية منه تحت تهديد السلاح.

ووفق موقع البوابة نيوز كانت البداية بتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من أحد الأشخاص "أصل إقامته المحلة الكبري بمحافظة الغربية" يفيد بقيام سيدة بمهاتفته تليفونيا وادعائها معاناتها من مرض عضوي ورغبتها في شراء مصوغات ذهبية كان قد عرضها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومقيمة بدائرة المركز، وفور حضوره فوجئ ب3 أشخاص وربة منزل قاموا بالاستيلاء منه على المشغولات الذهبية بالإكراه تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار، وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وتبين أنهم 3 أشخاص وربة منزل زوجة أحدهم وجرى اقتيادهم إلي ديوان المركز.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.