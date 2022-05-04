نائب كويتي يقترح فرض رسوم على المصريين عند دخولهم الكويت

المصدر: البيان

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أعلن عضو مجلس الأمة الكويتي بدر الحميدي، تقدمه باقتراح يُلزم وزارتي الداخلية والخارجية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بفرض رسوم على دخول المصريين إلى الكويت، أسوة بما يجري عليه العمل في معاملة المواطنين الكويتيين عند دخولهم إلى مصر.

وقال الحميدي، في تغريدة له عبر "تويتر": "يجب تطبيق هذا الأمر حالاً، دون تأخير".

وكانت الحكومة المصرية قد فرضت رسوم تأشيرة دخول على جميع مواطني الدول العربية، بمبلغ 25 دولاراً، منذ 14 مارس من العام الماضي.