السعودية تحبط تهريب 760 كيلوغراماً من الحشيش وأكثر من 45 طناً من القات
أحبطت القوات الأمنية في السعودية محاولات لتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى المملكة.
وصرح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير من إحباط محاولات تهريب (760) كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و(45) طناً و(624) كيلوغراماً من نبات القات المخدر.
وأكد القريني، بأنه تم القبض على المتورطين في تهريبها وعددهم (61) متهماً، منهم (41) مواطناً و(20) مخالفاً لنظام أمن الحدود، (11) من الجنسية الإثيوبية و(7) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الباكستانية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
#السعودية تحبط تهريب 760 كيلوغراماً من الحشيش وأكثر من 45 طناً من القاتhttps://t.co/qzLYkqQiDm#المخدرات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/zvKyh8KyGQ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 4, 2022