تذمر من التكدس في مطار جدة ومسؤول يوضح السبب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدى التكدس الحاصل في الصالة الشمالية (الصالة رقم 1) من مطار جدة إلى تذمر عدد كبير من الركاب في ظل عدم وجود موظفين وفقا لما ذكره عدد من المسافرين.

وأبدى الكثير من المسافرين استيائهم حيال ما حدث وأكدوا أن سوء الخدمة في هذا المطار لا يزال مشكلة قائمة على الرغم من بناء مطار جديد، مبينين أن هذا التكدس في المطار يشوه الجهود المبذولة ولا بد من قرارات حازمة للتصدي لمثل هذه المشاكل. وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان طربزوني أنه تمت الاستعانة بخبرات عالمية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وبرّر طربزوني بأن المشاكل التي تحدث حاليا ومنها الشكاوى حول إلغاء الرحلات بالقول إن ذلك بسبب العودة الكبيرة والمتنامية في سوق الطيران العالمي وتزايد الرحلات الدولية بشكل كبير على المطار، بالإضافة إلى تزامن ذلك مع موسم العمرة.