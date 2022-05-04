تعاطف كبير مع أب مصري أخرج زكاة الفطر عن طفله الغائب منذ 3 سنوات

المصدر: البيان

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برغم أنه لم يره منذ ثلاث سنوات إلا أنه أخرج زكاة الفطر عن طفله الذي لا يعرف أين هو أو هل هو على قيد الحياة أم لا، بعد أن أخذته زوجته بعد انفصالهما وضمته إلى حضانتها.

وبعد أن أخرج الزكاة عنه، نشر أحمد نسيم، صورة تجمعه بطفله مالك، في فجر يوم عيد الفطر المبارك، وأوضح أنه لا يعرف أي أخبار تربطه بفلذة كبده، وهل هو على قيد الحياة أم لا، كاتبًا: «طلعت زكاة عن ابني اللي ماعرفش هو عايش ولا لأ، لو عايش فهي زكاة عنه، ولو مش عايش فهي صدقة على روحه». وفقاً لصحيفة «الوطن» المصرية.

أين يوجد «مالك»

انتشر البوست كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظن البعض أن ابنه مخطوفا أو مختفيا، ولكن الحقيقة يرويها «أحمد»، مؤكدًا أن ابنه مع طليقته التي احتضنته بعد طلاقهما، وآخر يوم رآه فيه كان 27 يوليو 2019، أي أنه منذ حوالي 3 أعوام، مضيفا: «معرفش أي معلومة عنه من آخر مرة شوفته فيها 2019، هو عنده دلوقتي 8 سنين، ومش عارف أوصله خالص».

مشاكل شخصية تنهي زواج والدي «مالك»

بعد زواج دام لمدة سنة واحدة فقط بين والدي «مالك»، قررا الطلاق بسبب مشاكل شخصية خاصة لا يمكن الحديث عنها، عاش الطفل بعدها لمدة عامين رفقة والده، قبل أن تحتضنه والدته، والمشكلة الحقيقية تكمن في عدم تمكنه من رؤية ابنه الأسبوعية: «مالك عاش معايا سنتين بعد الطلاق ورجعت هي رفعت قضية وأخدته، ولما هي مارضتش تخليني أشوفه رفعت قضية رؤية، والمفروض أشوفه كل أسبوع، لكن بقالي 3 سنين بروح وهي مش بتيجي، وماعرفش أي أخبار عنها».

حاول «أحمد»، التواصل مع أهل طليقته من أجل «مالك»، ولكن أغلقوا الأبواب في وجهه وقالوا إنهم لا يعرفون مكان ابنتهم، وطالبوه بعدم التواصل معهم مرة أخرى: «أنا زي أي أب متعلق بابنه ونفسي أشوفه واطمن عليه».