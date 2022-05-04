شركة أمريكية تنجح بالتقاط بقايا صاروخ عائد من الفضاء.. فيديو

المصدر: البيان

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نجحت شركة "روكيت لاب" الأمريكية ومقرها كاليفورنيا بالتقاط صاروخ إلكتروني أطلقته صباح أمس الثلاثاء، في وقت تحاول فيه الشركة جعل الصواريخ قابلة لإعادة الاستخدام في عمليات إطلاق الأقمار الصناعية.

ولأسباب تتعلق بالسلامة العامة، أجبر طاقم المروحية على ترك الصاروخ بعد التقاطه بدقائق ليعود ويسقط في المحيط الهادئ، حيث كان فريق مختص بانتظاره على متن قارب، وفق "يورونيوز".

وتطلق "روكيت لاب"، وهي شركة فضائية أمريكية بانتظام صواريخ يبلغ طولها نحو 18 مترًا (59 قدمًا) من شبه جزيرة ماهيا النائية في نيوزيلندا لإرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

أطلق الصاروخ الإلكتروني صباح أمس الثلاثاء وأرسل 34 قمرا صناعيا إلى المدار قبل أن يبدأ قسم التعزيز الرئيسي في السقوط على الأرض.

شركة أمريكية تنجح بالتقاط بقايا صاروخ عائد من الفضاء.. فيديوhttps://t.co/A5ixpKV8ro#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/O4i0nTqEjR — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 4, 2022