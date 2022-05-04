مركبة التجوال "تشو رونغ" الصينية تقطع أكثر من 1.9 كيلومتر على سطح المريخ

المصدر: البيان

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قطعت مركبة التجوال "تشو رونغ" على المريخ أكثر من 1.9 كيلومتر منذ أن وضعت عجلاتها لأول مرة على سطح الكوكب في مايو من العام الماضي، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مركز استكشاف القمر وبرنامج الفضاء التابع للهيئة الوطنية الصينية للفضاء.

وحتى يوم الأحد الماضي، عملت مركبة التجوال تشو رونغ على سطح المريخ لمدة 342 يوما من أيام المريخ على مسافة 240 مليون كيلومتر من الأرض، ويزيد طول اليوم على المريخ بحوالي 40 دقيقة عن اليوم على الأرض.

حطت تشو رونغ في الجزء الجنوبي من يوتوبيا بلانيتيا، وهو سهل شاسع في النصف الشمالي للمريخ، يوم 15 مايو 2021. ومنذ ذلك الحين، جمعت تشو رونغ عينات من الصخور السطحية والتقطت صورا أثناء استكشاف الكوكب، بحسب "شينخوا".

ويوشك كوكب المريخ على دخول فصل الشتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة ليلا إلى ما دون 100 درجة مئوية تحت الصفر، مع احتمال كبير بحدوث عواصف رملية. وتدوم فصول الشتاء على المريخ لما يعادل ستة أشهر على الأرض.

ووفر العلماء تصميمات خاصة لمركبة التجوال "تشو رونغ"، بما في ذلك مقاومة درجات الحرارة المنخفضة ومقاومة الرمال وتوفير الطاقة وميزات أخرى، لضمان إجراء دوريات المريخ وعملية الاستكشاف بسلامة.

وكشفت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء أيضا أن مركبة التجوال القمرية يويتو-2 أو الأرنب اليشمي-2، تعمل منذ 42 يوما قمريا وتحركت 1181 مترا على سطح القمر.

وقام المسبار الصيني "تشانغ آه-4" بالإضافة إلى مركبة التجوال القمرية يويتو-2، بأول هبوط سلس على الإطلاق على فوهة "فون كرمان" في حوض آيتكين بالقطب الجنوبي على الجانب البعيد من القمر في يوم 3 يناير العام 2019.