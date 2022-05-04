مهرجان الضوء المائي ينير جبال الألب الإيطالية.. فيديو

المصدر: البيان

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تحت شعار "الماء هو الحياة والنور درب من الفن"، شهدت مدينة بريكسين الجبلية في شمال إيطاليا مهرجان الضوء المائي، الذي منحَ المدينة الخلابة والمستلقية فوق جبال الألب، بعداً جمالياً جديداً أذهل السكّان والسيّاح على حد سواء.

مهرجان الضوء المائي في نسخته لهذا العام شاركت فيه 29 شركة متخصصة بأعمال الإضاءة، وجميعها قدمت أعمالاً إبداعية أبهرت الجمهور وأكسبته شعوراً غامراً بالفرح، بحسب "يورونيوز".