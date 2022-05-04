فحوص الحمض النووي للكلاب بحثاً عن أصولها

المصدر: (واشنطن ـ أ ف ب)

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بعد نحو خمسة عشر عاماً على ظهورها، تحقق فحوص الحمض النووي المخصصة للكلاب رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة، إذ يملك ما يقرب من 40 % من العائلات حيواناً على الأقل من هذا النوع. وقالت ميلا بارتوس وهي محامية في واشنطن «حينما تقتني كلباً وتدمجه في عائلتك، فإنك ترغب في معرفة أصله».

وقالت «إمبارك فيت»، وهي من أشهر العلامات التجارية التي تجري هذه الاختبارات إنها شهدت نمواً بنسبة 23 % بين عامي 2019 و2020.

وقد أسهمت الجائحة في تعزيز هذا الاتجاه. تكلفة هذه الاختبارات ليست زهيدة، إذ تراوح بين مئة دولار ومئتين للكلب الواحد. ولكن في بلد تنتشر فيه الكلاب على نطاق واسع، لم يكن السعر رادعاً رئيساً للكثير من مالكي الحيوانات الأليفة.ففي عام 2020 وحده أنفق الأمريكيون ما يقرب من 104 مليارات دولار على حيواناتهم، بحسب جمعية منتجات الحيوانات الأليفة الأمريكية، وهو مبلغ يعادل إجمالي الناتج المحلي لسلوفاكيا.

وتتسم هذه الاختبارات بالبساطة، وتقوم على أخذ عينة من اللعاب من داخل فم الكلب وإرسالها بالبريد، مع ظهور النتائج بشكل عام بعد فترة تمتد بين أسبوعين وشهر.