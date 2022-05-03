وضعوه في عربة الموتى وهو على قيد الحياة

المصدر: وكالات

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أوقفت السلطات الصينية أربعة مسؤولين في شنغهاي بعد وضع مريض مسن في عربة الموتى وهو لا يزال على قيد الحياة، اعتقاداً منهم أنه قد مات بالفعل.

وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت شخصين يبدو أنهما عاملان في مشرحة يضعان كيس جثث في سيارة.

وشوهد العاملان في وقت لاحق وهما يسحبان الكيس لفتحه، ويمكن سماع أحدهما يقول إن المريض لا يزال على قيد الحياة.

وأثار هذا الحادث غضباً واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

وأكد مسؤولون في منطقة بوتو وقوع الحادث في وقت متأخر من "الاثنين"، مضيفين أن المريض نُقل بعد ذلك إلى المستشفى وحاله مستقرة.