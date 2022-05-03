عملة الشيخ الشعراوي تثير جدلاً واسعاً في مصر

المصدر: البيان

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أثارت صورة لعملة معدنية تذكارية مصرية جديدة، تحمل صورة الشيخ محمد متولي الشعراوي، حالة من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بين مؤيد لـ"تكريم" الشيخ الراحل، ومعارض لهذه الخطوة.

وشهد تويتر، معركة بين مستخدمين مصريين، علقوا فيها على إصدار وزارة المالية، يوم الأحد، عدة عملات معدنية تذكارية لشخصيات مصرية، بينها الشعراوي، في إطار مشروع حكومي وصفته بأنه يجسد مقولة "الصورة بألف كلمة"، ويسمى "أنامل من ذهب".

وانتقدت إحدى المغردات إصدار العملة التذكارية للشعراوي.

فيما تساءل محمد صلاح عن أسباب الهجوم على العملة التذكارية للشعراوي دون غيرها.

ويعتبر كثيرون الشيخ الأزهري خطا أحمر لا يصح انتقاده، وتواصل قنوات تلفزيونية عديدة بث حلقاته الدينية وبرنامجه الذي حقق شهرة واسعة تحت اسم "خواطر الشعراوي" لتفسير القرءان.

وكانت وزارة المالية المصرية أصدرت بيانا على حسابها بفيسبوك، قالت فيه إن مشروع "أنامل من ذهب"، يجسد إبداعات خلاقَّة يمتزج فيها الماضي بحضارته العريقة، والحاضر بمنجزاته التاريخية الثرية.

وأصدرت مصلحة سك العملة المصرية التابعة لوزارة المالية، ميداليات تذكارية لمعالم دينية مصرية وعربية، وكذلك لبعض الشخصيات ومنها مجموعة من باباوات الكنيسة المصرية، ورؤساء مصريين سابقين، والشيخ الشعراوي.