حريق هائل يلتهم أشهر كافيه في الإسكندرية (فيديو)
ت + ت - الحجم الطبيعي
اندلع حريق هائل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بكافيه شهير بمنطقة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية في مصر
وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بكافيه "سانتوس" والكوبري الخشبي المؤدي له بنادي المعلمين.
حريق هائل يلتهم أشهر كافيه في الإسكندرية (فيديو)https://t.co/ruXHSWLFFU#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KiPWHyBJaC— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 3, 2022
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحريق أسفر عن احتراق محتويات الكافيه وأجزاء من الكوبري الخشبي وتصاعد ألسنة النيران والدخان، وذلك دون حدوث إصابات.
وجرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق بواسطة سيارات إطفاء، ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة.