حريق هائل يلتهم أشهر كافيه في الإسكندرية (فيديو)

المصدر: البيان

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اندلع حريق هائل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بكافيه شهير بمنطقة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية في مصر

وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بكافيه "سانتوس" والكوبري الخشبي المؤدي له بنادي المعلمين.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحريق أسفر عن احتراق محتويات الكافيه وأجزاء من الكوبري الخشبي وتصاعد ألسنة النيران والدخان، وذلك دون حدوث إصابات.

وجرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق بواسطة سيارات إطفاء، ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة.