شاهد.. طفل مصري يقفز من شرفة بعد اشتعال النار بمنزله

المصدر: البيان

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اندلع حريق بشقة سكنية في مدينة شبرا شمالي القاهرة، تتواجد بها مسنة وطفلان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر الحريق، وفي إحدى الشرفات طفل على وشك القفز منها بعد أن تمكنت منها النار.

والشقة بالطابق الثالث، في عقار بشارع الترعة، بشبرا مصر. وقفز الطفل من الشرفة فيما كان الأهالي والجيران بالأسفل ليلتقطوه دون أن يتعرض لخطر.

وطمأن أحد المواطنين الحاضرين ومتابعي المشهد، من خلال حديثه قائلا: "الحمد لله والله كنا في عذاب وقتها والحمد لله ربنا نجاه وكرمنا وتم خروج أخته ووالدته علي خير بفضل ربنا ورجاله الشارع كلهم".

وعبر رودا مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بإنقاذ حياة الطفل.

شاهد.. طفل مصري يقفز من شرفة بعد اشتعال النار بمنزلهhttps://t.co/dJdSFrIP4x#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/mh2RPuezkZ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 3, 2022

وباشرت القوات الأمنية الحادث وفرضت طوقاً أمنياً حول العقار، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء حتى تم محاصرة النيران وإخمادها، وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعالها مرة أخرى، فيما تم إنقاذ السيدة المسنة من الموت حرقاً، كما أسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة بالكامل وفقا لوسائل إعلام مصرية.