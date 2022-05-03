لتبريد الجوّ على الركاب.. سائق هندي يُنشىء حديقة على سطح "توك توك" (فيديو)

المصدر: البيان

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ميّز السائق ماهيندرا كومار ميّز عربة "التوك توك" خاصته بوضع حديقة نباتية على سطحها، تمنح الركّاب جواً بارداً نسبياً خلال موسم الصيف القائظ.

السائق كومار، الذي أشرف على دخول عقده السادس، يوضح أن الرقعة الخضراء السميكة تحافظ على البرودة داخل المركبة حتى حين تصل درجات الحرارة في المدينة إلى 45 درجة مئوية (113 فهرنهايت)، وهي حرارة كفيلة بإزالة الإسفلت من على الطرق، حسب تعبيره.

وفي حديقته الصغيرة والمتحركة زرع كومار أكثر من 20 نوعاً من النباتات، من بينها شجيراتٌ ووردٌ، فعملت على لفت انتباه المارّة وجذب الزبائن الذين يرغبون باختبار الـ "مكيّف" المبتكر.