أسد بحر يطرد سائحاً من على كرسيه في منتجع ليستلقي مكانه.. فيديو

المصدر: البيان

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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لأسد بحر يقتحم منتجعا ليطرد رجلا عن كرسيه ويجلس مكانه.

ويظهر الفيديو، الذي تم التقاطه في منتجع في أرخبيل غالاباغوس في الإكوادور، قيام أسد البحر بمحاولة الصعود باتجاه الباحة الخارجية للفندق من جهة البحر.

ويلقي بنفسه في بركة السباحة القريبة تحت أنظار رجل كان يجلس بجانب بركة السباحة، مراقبا ما يفعله الحيوان.

ويخرج الحيوان من بركة السباحة متجها إلى الكرسي الذي كان يجلس عليها الرجل ليستلقي عليها طاردا الرجل منه.

أسد بحر يطرد سائحاً من على كرسيه في منتجع ليستلقي مكانه.. فيديوhttps://t.co/9aiqQxrNTg#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/cpbo2dxRW2 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 2, 2022